Mercado estabiliza projeções para inflação, juros e PIB deste ano

As projeções do mercado financeiro para a inflação, a taxa de juros e o crescimento da economia se mantiveram estáveis após algumas semanas de alta. Os dados são do Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Banco Central.

A estimativa dos analistas para a inflação neste ano permaneceu em 3,73%, mesmo dado da semana passada. Houve estabilidade também na projeção inflacionária dos próximos anos, com IPCA em 3,6% em 2025 e 3,5% em 2026. As estimativas estão acima do centro da meta de inflação, de 3% para este ano e os próximos, mas dentro do teto da meta, que vai até 4,5%.

Com a estabilização da projeção de inflação, os analistas também mantiveram sua previsão para a taxa básica de juros, a Selic. Segundo o Focus, os analistas estimam uma taxa terminal de 9,5% neste ano, abaixo dos 10,75% vigentes atualmente. Porém, há um mês, o mercado trabalhava com a projeção da Selic em 9% neste ano, ou seja, com mais cortes. Para 2025, os analistas mantiveram a projeção em 9%. A novidade da pesquisa foi uma altas na projeção de Selic para 2026, de 8,50% para 8,63%.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reúne na próxima semana. Há uma sinalização na ata da reunião anterior para reduzir os juros em 0,5 ponto, porém parte do mercado já aposta em uma redução menor, de 0,25 ponto. A decisão de política monetária nos Estados Unidos, agendada para esta quarta-feira, pode influenciar no cenário dos juros por aqui.

No caso do PIB, o mercado manteve a estimativa de crescimento da economia em 2,02%, a primeira pausa em 10 semanas nas revisões para cima do desempenho da economia brasileira. A estimativa dos investidores é menos otimista que a do governo, que estima avanço de 2,2% para o PIB neste ano.

O Focus também traz a manutenção das medianas para o PIB de 2025, em 2% e de 2026, também em 2%.