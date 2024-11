Mega da Virada: o que é possível comprar com prêmio de R$ 600 milhões

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta semana o maior prêmio já sorteado na Mega da Virada. O valor? 600 milhões de reais. O sorteio será, como de costume, no dia 31 de dezembro deste ano e poderá ser visto por meio de transmissões ao vivo na TV aberta e no canal oficial do YouTube da instituição. Um único ganhador do dinheiro poderia investi-lo e faturar mais de 3 milhões de reais na poupança por mês, mas também há a possibilidade de gastar a exuberante quantia com artigos de luxo de diversos tipos.

Confira abaixo o que os 600 milhões de reais da Mega da Virada poderiam comprar:

iPhone 16

Os novos modelos da Apple chegaram ao Brasil com preços que variam entre 7,8 mil e 15,5 mil reais. O ganhador poderia comprar 30 dos aparelhos mais caros da marca no momento e o valor resultante não seria nem 0,1% do prêmio do sorteio.

Os carros mais caros do mundo

O Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, carro de luxo avaliado como o mais caro do mundo atualmente, custa por volta de 164,1 milhões de reais. O automóvel é um modelo para dois, com capota rígida removível. Depois do modelo La Rose, o segundo dirigível mais valioso do globo é o Rolls-Royce Boat Tail, cotado em 153,2 milhões de reais. Ele é impulsionado por um V12 biturbo de 6,75 litros, gerando 563 cavalos de potência e administrado por uma transmissão automática de 8 velocidades.

Mansões de celebridades milionárias

Se o premiado tiver planos em relação ao mercado imobiliário, seria possível comprar as antigas mansões, que estão à venda, de famosos do país. A ex propriedade em Goiânia da influenciadora digital Virgínia e do cantor Zé Felipe foi anunciada por 29 milhões de reais e será entregue com alguns itens de mobília já instalados. Também seria possível comprar a mansão dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, no Rio de Janeiro. Com piscina de 25 metros e campo de futebol, a residência de 3.300 metros quadrados foi anunciada por 25 milhões de reais.

Contrato de shows internacionais

Bruno Mars, agora apelidado de Bruninho, realizou diversos shows pelas terras brasileiras durante o mês de outubro. Os dados sobre os valores da estrutura montada para suas apresentações não foram divulgados, mas já seria possível pagar o cachê do cantor. No seu show de Brasília entre os dias 26 e 27 do mês passado, por exemplo, seu pagamento foi de 8,6 milhões de reais. Madonna, que, assim como Bruno, veio ao Brasil recentemente, também poderia ser contratada anualmente pelo sortudo da Mega da Virada. Estima-se que o show custou 20 milhões de reais. Com o valor do prêmio, seria possível garantir a presença da cantora para shows privados pelos próximos 25 anos.

Criação de filhos até os 18 anos

Estudos de 2023 apontam que criar um filho do nascimento até os 18 anos pode chegar a custar 3,6 milhões nas classes sociais mais altas. Assim, os 600 milhões de reais seriam o suficiente para sustentar cerca de 150 crianças. O vencedor é capaz de arcar com os seus custos de vida e também garantir tranquilidade para suas próximas gerações.

Viagem ao espaço

Explorar a vida fora do globo pode ser uma utopia para a maioria da população mundial, mas não para grandes milionários que possuem esse desejo. A polêmica SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, e a agência espacial russa Roscosmos oferecem pacotes de passeios espaciais de forma comercial. Por 256 milhões de reais, os viajantes podem comprar pacotes turísticos em que ficam de três a doze dias fora do planeta Terra.