Quanto rende o prêmio de R$ 600 milhões da Mega da Virada?

Nesta segunda-feira, 11, a Caixa Econômica Federal anunciou o valor do prêmio da Mega da Virada deste ano, que será o maior da história: 600 milhões de reais. O sorteio será feito no dia 31 de dezembro, às 20h (horário de Brasília), mas os brasileiros já podem começar a apostar. A instituição reforça que, assim como nos últimos anos, o dinheiro do ganhador não acumula. Assim, caso não haja vencedores que acertaram todos os seis números, o valor será dividido entre quem acertar cinco números, e assim por diante.

Para a aposta simples, basta pagar 5 reais, marcar de seis a 20 números entre os algarismos 1 e 60 e validá-la nos canais oficiais da Caixa: casas lotéricas, portal e app da instituição ou no internet banking. Vale destacar que, quanto mais números forem marcados, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio. Para aqueles que se juntam entre amigos para fazer um “bolão” da Mega da Virada, é possível comprá-lo oficialmente nas próprias lotéricas pelo preço mínimo de 15 reais, sendo duas cotas a quantidade mínima e 100 a máxima. São permitidas no máximo dez apostas por bolão.

Os apostadores têm até as 17h do dia 31 de dezembro para se candidatarem ao sorteio, que será transmitido em canais abertos de TV e no canal do Youtube da Caixa Econômica Federal. Segundo planejadores financeiros, o principal conselho para os ganhadores é procurar profissionais de educação financeira para organizar os usos do valor e evitar gastos excessivos e impulsivos. A recomendação de analistas é, em primeiro lugar, quitar dívidas mais pesadas, como contas negativadas ou “nomes sujos”, e investir parte do montante, para depois gastar com outras vontades. As utilidades mais comuns são ajudar familiares e amigos, comprar ou reformar moradias e realizar uma viagem dos sonhos.

Quanto renderiam R$ 600 milhões em investimentos de renda fixa?

A Renda Fixa é uma modalidade de investimento que promove segurança e bons retornos, indicado para ganhadores da Mega da Virada, por exemplo. O investimento é realizado diretamente em Títulos Públicos e Privados: quando se compra um título, está se emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um banco, uma empresa ou até mesmo o governo. Em troca, o investidor recebe uma remuneração após um determinado prazo com juros e/ou correção monetária.

As modalidades citadas abaixo têm como base a Taxa Selic para seus cálculos. Antes de tudo, é importante ressaltar que a reunião do Copom sobre a variação da taxa acontece a cada 45 dias e ela pode aumentar, diminuir ou se manter estável. Portanto, é possível que daqui a um ano ela não esteja mais em 11,25%.

Poupança

Quando a Selic se encontra acima de 8,5%, a poupança, modalidade mais conservadora, rende 0,5% ao mês, que é somada com a Taxa Referencial (TR), que, juntas, são aproximadamente 0,56%. A poupança é isenta da cobrança de Imposto de Renda.

R$ 600.000.000 x 0,0056 = rendimento de R$ 3.360.000 por mês

CDB a 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário)

Nessa modalidade, aplica-se um desconto do Imposto de Renda. Em uma aplicação com duração de um ano, por exemplo, essa taxa seria de 17,5% dos ganhos.

Com a Selic a 11,25%, o rendimento anual de um CDB de 100% do CDI seria próximo dessa porcentagem anualmente.

R$ 600.000.000 x 0,1125 = R$ 67.500.000 bruto por ano. Ao descontar R$ 11.812.500 (17,5% de R$ 67.500.000), o rendimento anual líquido seria de R$ 55.687.500.

Mensalmente, o rendimento seria de R$ 4.640.625, ou seja, aproximadamente 0,77%.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic 2027 oferece a remuneração da taxa Selic anualmente, mas com desconto do Imposto de Renda e da taxa de custódia. Essa última é de 0,2% ao ano, aplicada no valor inicial investido somado aos rendimentos.

Se considerado o investimento de um ano descontando o IR de 17,5% dos ganhos:

R$ 600.000.000 x 0,1125 = R$ 67.500.000 bruto por ano. Desconto de IR = R$ 55.687.500, que somado ao valor inicial é R$ 655.687.500. A taxa de custódia desconta R$ 1.311.375, o que resultaria em R$ 654.376.125 anualmente.

Mensalmente, o rendimento seria de R$4.531.343,75, ou seja, aproximadamente 0,75%.

LCI/LCA: Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio

Isentos de cobrança de IR para pessoas físicas e têm rendimentos atrelados ao CDI, podendo oferecer cerca de 90% do certificado anualmente. Assim,

R$ 600.000.000 x 0,10125 = R$ 60.750.000 anualmente e R$ 5.062.500 mensais, resultando em um rendimento de 0,84% ao mês.