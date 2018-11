Mega da Virada: apostas já podem ser feitas para prêmio de R$ 200 milhões

As apostas para o prêmio da Mega da Virada já podem ser feitas; A expectativa é que essa loteria pague um prêmio de 200 milhões de reais neste ano.

Pela primeira vez, os apostadores terão a opção de fazer as apostas pelo portal Loterias Online (loteriasonline.caixa.gov.br), da Caixa Econômica Federal. Para fazer apostas no portal é preciso ser maior de 18 anos, possuir CPF e cartão de crédito.

Nas apostas pelo portal é necessário fazer jogos de no mínimo 30 reais. Nas lotéricas é possível fazer apostas simples, de seis dezenas, por 3,50 reais. A maior aposta, com 15 dezenas, custa 17.517,50 reais.

Além das lotéricas e portal, também é possível fazer apostas pelo internet banking da Caixa, disponível para correntistas do banco.

As apostas podem ser feitas até as 14h de 31 de dezembro, dia do sorteio da Mega da Virada, em qualquer lotérica do país.

Do total arrecadado com as vendas em Mega-Sena, cerca de 37% é repassado para o governo federal, que pode realizar investimentos nas áreas de saúde, seguridade, segurança, cultura e esporte.