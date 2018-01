A Mega da Virada e a combinação de resultados improváveis

Quais as chances de uma aposta com apenas seis números acertar a Mega Sena? Uma chance em 50 milhões. Qual a probabilidade de uma pessoa ganhar três partes do prêmio jogando três vezes o mesmo número? A mesma uma vez em 50 milhões, segundo o professor de estatística do Mackenzie, Hélio José de Abreu.

“O que muda é jogar combinações diferentes. O apostador só aumenta as chances de ganhar se fizer um número maior de apostas ou se jogar mais números no mesmo volante”, afirma Abreu.

Segundo ele, a chance de ganhar na Mega com uma aposta simples é muito próxima de zero.

Outro evento raríssimo da Mega de 2017 foi o número recorde de apostas premiadas, 17 ao todo. Foi a primeira vez na história da Caixa que um número tão grande de apostas acertou as seis dezenas. O recorde anterior era de 2004, quando 15 bilhetes do Nordeste acertaram as seis dezenas. Uma investigação interna descobriu na época que os números sorteados tinham sido publicados em um biscoito da sorte de uma rede chinesa de restaurantes.

“A média de bilhetes sorteados de 2009 a 2015 está rigorosamente dentro da média estatística, de dois a sete ganhadores”, diz o matemático José Dutra Vieira Sobrinho.

Segundo ele, a probabilidade de um sorteio ter cinco acertadores é máxima. “A probabilidade de ter 10 ganhadores é quase zero. Dezessete, menos ainda. É um percentual de 0,0018%”, afirma o matemático.

Outro fato curioso envolvendo a Mega da Virada é que três bilhetes saíram da mesma lotérica de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. As chances de três pessoas diferentes acertarem a mesma jogando na mesma lotérica também é próxima de zero. A explicação nesse caso é que foi uma única pessoa que fez três apostas com os mesmos números. Por que alguém faria três apostas iguais? Ao se apresentar para receber o prêmio, o ganhador disse à Caixa que errou na hora de fazer a aposta e acabou jogando três vezes os mesmos números.

Não foi a primeira vez que um erro aumentou o prêmio do apostar de um jogo lotérico. Em 2012, a funcionária de uma lotérica do Rio Grande do Sul se enganou e registrou duas vezes o mesmo volante de um apostador da Lotofácil. Como os números foram sorteados, ele ficou com duas cotas do prêmio.