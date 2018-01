Erro na Mega da Virada fez apostador ganhar R$ 34 milhões a mais

O erro no preenchimento do bilhete do apostador de Parelheiros na Mega da Virada fez com que seu prêmio aumentasse em cerca de 34 milhões de reais. Isso porque, ao registrar o mesmo jogo três vezes, em vez de uma, ele acabou alterando a divisão da premiação total.

A última Mega-Sena do ano passado pagará ao todo 306,7 milhões de reais a 17 apostas – o que rende um prêmio de mais de 18 milhões de reais a cada bilhete. Como o apostador de Parelheiros tem três deles, receberá 54,1 milhões de reais. Mas, se tivesse feito apenas um jogo, o número de ganhadores passaria a 15, fazendo cada um receber cerca de 20,4 milhões de reais.

O caso de três bilhetes premiados da Megasena terem sido registrados na mesma casa lotérica foi o primeiro do tipo. A reportagem de VEJA apurou que o ganhador do jogo feito na casa lotérica da zona sul de São paulo preencheu vários bilhetes ao mesmo tempo.

Ele era o responsável por fazer as apostas de um bolão (o jogo não foi registrado formalmente como bolão) de um grupo de amigos de Parelheiros. Só que na hora de apostar, acabou se confundindo e anotou três vezes os mesmos números. Daí o prêmio ter saído três vezes na mesma lotérica.

O professor de estatística da Universidade Mackenzie de Campinas, Hélio José de Abreu, explica que, no caso de apostas simples (6 dezenas), fazer três vezes o mesmo jogo não altera a probabilidade de ganhar. Se não fossem da mesma pessoa ou grupo de conhecidos, a probabilidade de três apostas saírem na mesma lotérica, aleatoriamente, seria muito pouco provável, segundo o especialista. “A não ser que a lotérica concentrasse um número imenso de apostas”, diz.