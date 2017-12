Mega da Virada será dividida entre 17 apostadores

A Mega-Sena da Virada de 2017 será dividida entre 17 apostas, segundo a Caixa Econômica Federal. Vencedores do prêmio de 306.718.743,71 reais, o maior da Mega da Virada até hoje, são dos Estados de Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Cada apostador receberá o prêmio de 18 milhões de reais, aproximadamente.

As dezenas sorteadas foram 06-37-34-10-03-17. O valor do prêmio acabou superando em muito a estimativa inicial da Caixa, que era de 220 milhões de reais. Aplicado na poupança, o prêmio total renderia cerca de 1,2 milhão de reais por mês, o suficiente para comprar um apartamento de luxo ou uma frota com 40 carros populares.

As apostas puderam ser feitas até as 14h deste domingo. Segundo a Caixa, foram computadas cerca de 250 milhões de apostas. A arrecadação foi de 890,9 milhões de reais.

O prêmio de 2017 supera em quase 86 milhões de reais o maior valor pago até então na Mega da Virada, a de 2014, que pagou 263 milhões.