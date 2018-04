McDonald’s vai ter refil de refrigerante em restaurantes

O McDonald’s começou a oferecer para seus clientes a opção de comprar refil de refrigerante a partir desta semana. A promoção é válida até o dia 31 de dezembro nos restaurantes participantes.

Diferentemente do Burger King, em que o cliente repõe a bebida sozinho, no McDonald’s será preciso apresentar a nota fiscal para encher o copo novamente. A reposição poderá ser feita em no máximo 30 minutos após a compra do produto.

A promoção é válida apenas para a compra de bebidas em copos de 500 ml nos restaurantes e drive-thru. O preço do refil também será diferente: 10,90 reais – a bebida sem refil custa 8,90 reais. Não haverá refil na venda de copos de 300 ml e 700 ml nem nos pedidos feitos pelo sistema delivery.

Não é a primeira vez que o McDonald’s liberou a venda de refil de refrigerante. Em 2016, a rede de fast food já implantou por um curto espaço de tempo esse sistema.