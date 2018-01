McDonald’s lança versão do Big Mac com bacon

O McDonald’s lançou nesta quarta-feira duas novas versões do clássico Big Mac – o Big Mac com Bacon e o Duplo Big Mac, sanduíches que já estão disponíveis em todos os restaurantes da rede no Brasil.

A primeira versão acrescenta à receita original (dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim) três fatias de bacon rústico – ingrediente que ganhou destaque nas principais redes fast food. Há três semanas, o Burger King anunciou o Sundae Bacon, sobremesa acompanhada por pedaços de bacon (não mais disponível nas lojas), e o sanduíche Mega Stacker Atômico, com 2.000 calorias, que leva quatro fatias de hambúrguer, 16 tiras de bacon e oito pedaços de queijo.

A segunda novidade do McDonald’s é a combinação de quatro hambúrgueres, alface, queijo, molho, cebola e picles no pão com gergelim. O lanche tem preço a partir de 19,90 reais, e o Big Mac com Bacon, 17,90 reais. As duas opções estão disponíveis nas unidades do McDonald’s por tempo limitado.

Com os lançamentos, o McDonald’s também anunciou uma campanha para descobrir: Big Mac Bacon e Duplo Big Mac são ou não são Big Mac? “O McDonald’s tem dois tipos de fãs incondicionais, o que acha que os clássicos são irretocáveis, perfeitos, sagrados e os abertos a experiências inéditas. E isso está representado nos novos filmes”, afirmou o diretor de criação da DPZ&T, Daniel Motta, em nota.