Mastercard e Visa suspendem operações na Rússia

As operadoras de cartão de crédito Mastercard e Visa anunciaram neste sábado, 5, que vão encerrar todas as transações na Rússia. Há poucos dias atrás, as operadoras já haviam bloqueado várias instituições financeiras das suas redes de pagamentos. Agora, com esta decisão, os cartões emitidos na Rússia ou os emitidos fora do território deixarão de funcionar no país. As empresas viabilizam mais de 70% das operações financeiras no país.

A decisão aconteceu horas depois da reunião do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o Congresso dos Estados Unidos, atendendo a um pedido de Zelensky para endurecer as sanções contra a Rússia.

As duas se juntaram ao movimento que tem levado a um verdadeiro êxodo de grandes empresas do território russo. A fuga das empresas é motivada pelas duras sanções econômicas impostas pelo Ocidente – a exemplo da exclusão do sistema Swift, principal rede financeira global – que podem desencadear uma crise financeira ou um colapso econômico no país. Mas também representa uma retaliação à Rússia de ações consideradas “inaceitáveis”, em um esforço conjunto para enfraquecer a sua economia e retirá-la do mercado financeiro global.