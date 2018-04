Marca queridinha de fashionistas encalha nas lojas

As vendas da marca francesa Vetements, que há alguns anos ganhou status de cult e conquistou uma legião instantânea de fãs, não param de cair, de acordo com apuração do site Highsnobiety, especializado em moda. “Do ponto de vista do varejo, a Vetements está morta”, afirmou um buyer (profissional que define o que será vendido em multimarcas) anônimo.

“Nas últimas duas estações, ninguém está nem olhando para a grife. As vendas tiveram uma queda dramática, chegando ao ponto de vermos peças em outlets com descontos de 60 a 70%”, falou ele à publicação.

Outros buyers endossaram a afirmação, dizendo que os preços das roupas da Vetements são altos demais para a qualidade que oferecem. “Os clientes têm preferido comprar Balenciaga, que oferece looks parecidos por um valor menor e qualidade maior”, escreveu o Highsnobiety. Desde 2015, a Balenciaga tem como diretor criativo o estilista georgiano Demna Gvasaglia, que é também o nome por trás da Vetements.

Criada em 2009 por Gvasaglia, a etiqueta ganhou status de “grife do momento” e conquistou uma série de admiradores ao redor do mundo – incluindo estrelas como Kendall Jenner, Rihanna e Kanye West. O jornalista americano Tim Blanks, do Business of Fashion, chegou a definir a Vetements como “a marca pela qual o mundo da moda estava esperando”.

Flertando com a moda das ruas, o estilista soube bem como traduzir a vontade dos jovens em suas roupas. Muito do sucesso da grife foi pautado na ironia das suas criações. Exemplo disso é a série de itens com logo da DHL, uma empresa de entregas alemã; ou o jeans com uma abertura traseira, feito em parceria com a Levi’s.

Tudo a preços altíssimos: uma camiseta da DHL custava 200 dólares, enquanto a calça poderia ser comprada por 1.360 dólares. Por uma camiseta com o rosto do rapper Snoop Dogg estampado, a marca chegou a cobrar 924 dólares.

À medida em que o fator novidade foi passando, a Vetements foi perdendo a atenção do público – e isso se reflete nos números do faturamento. A marca ainda não se posicionou oficialmente sobre a informação.