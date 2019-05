O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta quarta-feira, 22, que a criação de um novo regime de capitalização para a Previdência seja aprovada com reforma da Previdência, porém, a implementada deve ser feita apenas quando a economia brasileira voltar a crescer com solidez.

“Podemos aprovar capitalização agora, mas deixar regulamentação para outro momento, quando Brasil voltar a crescer. Capitalização como está proposta pelo governo está muito cara. Custo de 400 bilhões de reais é alto para um momento de recessão”, afirmou Maia, em evento em Brasília. “Também olhamos para frente, para reformas tributária e administrativa”, completou ele.

Maia também confirmou que as mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e nas aposentadorias rurais já estão fora do texto de reforma da Previdência em discussão na Câmara. Segundo ele, porém, é preciso achar uma solução para as discussões sobre o abono salarial para que a proposta tenha condições de ser aprovada no plenário. Ele defendeu também ajustes na proposta para garantir uma regra de transição mais adequada para os servidores públicos, mas disse ser “100% defensor” da alíquota progressiva para o funcionalismo.

Pela proposta do governo, o trabalhador do campo poderá se aposentar aos 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Com isso, a economia seria de 92,4 bilhões de reais em dez anos, equivalente a 7,5% do total. Hoje, a idade é de 60 para homens e 55 para mulheres, com 15 anos de trabalho. Será necessário pagar 600 reais ao ano para a Previdência. Atualmente, não há essa exigência.

Já o BPC, benefício assistencial para idosos de baixa renda, que hoje paga um salário mínimo (998 reais) a pessoas a partir dos 65 anos, seria alterado: o benefício partiria de 400 reais para a partir dos 60 anos. O salário mínimo só seria pago a partir dos 70 anos. A economia calculada pelo BPC para os próximos dez anos é de 34,8 bilhões de reais, equivalente a 2,8% do total.

O estudo do governo traz também o impacto nas alterações do abono salarial. Elas trariam economia de 169,4 bilhões (13,7%). Hoje, o abono do PIS/Pasep é pago para trabalhadores que, durante o ano, ganharam o equivalente a até dois salários mínimos por mês (1.996 reais atualmente). A reforma prevê que o abono só seja pago para quem ganhar um salário minimo (998 reais hoje) por mês.

Maia disse ainda que “solitariamente” defende que a reforma da Previdência valha também para os Estados. Para ele, os governos estaduais precisam de recursos para investirem em segurança pública. “Acho que Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul precisam inclusive de alíquotas maiores para os servidores estaduais. O Rio de Janeiro precisaria de alíquota de 30%. Nem me candidato ao governo estadual porque não vou mentir sobre isso”, afirmou o deputado.

Além disso, de acordo com Maia, o custo da administração pública é responsável por boa parte dos problemas orçamentários do País. “Temos uma gratificação para cada dois funcionários no Legislativo e no Judiciário. Não sou contra os servidores públicos, mas esse sistema está falido. A modernização das leis é obstruída por aqueles que vivem da burocracia”, concluiu.

(Com Estadão Conteúdo)