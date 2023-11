Magazine Luiza revisa balanços após identificar ‘incorreções contábeis’

O Magazine Luiza reduziu seu patrimônio líquido em 830 milhões de reais após identificar “incorreções” em seus balanços. O comunicado foi feito a investidores na noite de segunda-feira, 13, resultado de uma auditoria após recebimento de denúncias anônimas. O Magalu afirma que as denúncias eram improcedentes, mas houve a identificação de “incorreções” no balanço sobre o lançamento de na forma como eram lançadas no balanço “bonificações em determinadas transações comerciais”.

A companhia afirmou que as incorreções decorrem das chamadas notas de débito — documento utilizado para o reconhecimento contábil das receitas de bonificações a fornecedores. A apuração interna foi conduzida junto ao escritório TozziniFreire Advogados e à consultoria PwC.

No comunicado, o Magazine Luiza diz que algumas notas de débitos foram emitidas pela companhia e assinadas por fornecedores “sem observar com precisão as obrigações de desempenho —que variam de acordo com as especificidades de cada negociação. Por causa disso, o Magazine Luiza afirmou que fez a correção dos lançamentos contábeis correspondentes, refletidos nas demonstrações financeiras do terceiro trimestre, divulgadas nesta segunda-feira. A medida reflete, segundo a empresa, na redução de uma redução acumulada no patrimônio líquido de 830 milhões sobre o valor do fim de junho deste ano, líquido de impostos e sem impacto no fluxo de caixa.

O ajuste das “incorreções” foi parcialmente compensado pelo reconhecimento de 689 milhões de reais em créditos tributários pela companhia no terceiro trimestre, o que levou ao lucro líquido de 331,2 milhões no período. De acordo com o Magalu, considerando todos os ajustes, o impacto total sobre o patrimônio líquido foi de 322 milhões de reais, o que corresponde a 1% dos ativos.

Em notas explicativas divulgadas junto ao balanço nesta segunda-feira, a companhia afirmou que reapresentou, por meio de dados não auditados, números de 2022, diante da identificação das incorreções. O prejuízo líquido do terceiro trimestre do ano passado, por exemplo, foi a 190,9 milhões de reais. Anteriormente, o balanço apresentado mostrava prejuízo de 166,8 milhões de reais. O Magazine Luiza disse ainda que aprovou medidas para a melhoria dos mecanismos de controles internos.

