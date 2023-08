Lula volta a atacar Campos Neto: ‘Não entende de Brasil’

A poucas horas do anúncio da decisão sobre o patamar da taxa básica de juros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Durante entrevista a correspondentes estrangeiros no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, Lula afirmou que o comandante do BC “não entende de Brasil”.

“Esse rapaz que está do Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Então tem uma lógica, eu não sei a quem que ele está servindo, não sei, sinceramente eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é”, disse nesta quarta-feira, 2. Desde que tomou posse, Lula tem reiterado críticas a Campos Neto, pressionando pelo corte na Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano.

Campos Neto foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019, e com a autonomia do Banco Central, aprovada em 2021, foi empossado como presidente pelo Senado e seu mandato vai até o fim de 2024. As primeiras indicações de Lula para o BC, o economista Gabriel Galípolo e o servidor Aílton Aquino dos Santos, participam pela primeira vez do Copom nesta reunião que está em curso.

A expectativa é que o encontro termine com redução de 0,25 ou 0,5 ponto percentual, devido ao processo desinflacionário, a alguns sinais de desaceleração da economia e ao caminhar da agenda de reformas. “Esperamos que hoje o Copom tome a decisão que já deveria ter tomado três reuniões atrás de reduzir a taxa de juros, porque não tem explicação. Vamos ver o que vai acontecer”, declarou o presidente.

Apesar das críticas à condução da política monetária, Lula defendeu que o Brasil está na rota do crescimento. “Vamos continuar crescendo mesmo assim. Essa vai ser a boa surpresa. Nós vamos continuar crescendo mesmo assim. Por isso eu estou tranquilo”, completou.