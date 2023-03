Lula escolhe economista e servidor de carreira para diretorias do BC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu dois nomes indicados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para compor a diretoria do Banco Central. Rodolfo Fróes, escolhido para a Diretoria de Política Monetária vem do mercado financeiro enquanto que Rodrigo Monteiro, servidor de carreira, ocupará a diretoria de fiscalização do BC. Os mandatos dos diretores atuais se encerraram no dia 28 de fevereiro.

Essas são as primeiras vagas abertas na cúpula do BC durante o governo Lula. Os diretores participam do Comitê de Política Monetária (Copom) junto com o presidente, Roberto Campos Neto, e tem autonomia nos votos que decidem sobre a taxa de juros, principal alvo do governo Lula. O anúncio oficial só deve ser feito por após a volta da comitiva de Lula da China Lula e Haddad à China e por isso, os diretores anteriores, Bruno Serra e Paulo Souza, permanecem no cargo na reunião do Copom que acontece nessa quarta-feira.

Após a formalização, os indicados passam por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, depois pela aprovação do plenário da casa.

Rodolfo Fróes tem passagens pelo Bank of America, pela Ritchie Capital Management, pela Flow Corretora, entre outras empresas. Também compôs Conselho de Administração do Banco Fator em parte do período em que a instituição foi presidida por Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Já Rodrigo Monteiro, da diretoria de Fiscalização, é servidor de carreira do BC e teve a indicação comemorada pelo Sindicato de Servidores do Banco Central, o Sinal.