Em pacote para MEIs, Lula anuncia perdão de dívida tributária, ‘Pix’ de R$ 5 mil e novo Desenrola

A doze dias do segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira, 13, em uma cerimônia em Brasília ao lado de seus minsitros, um novo pacote de medidas voltadas para os Microempreendedores Individuais (MEI).

O pacote, batizado de Prospera MEI, inclui a proposta de perdoar dívidas tributárias de todos os microempreendedores com o governo e a criação do ‘Pix MEI’, um pagamento de até 5.000 reais a ser pago depositado diretamente pelo governo para os donos de micronegócios.

Além disso, o pacote também cria um novo Desenrola para os MEIs, em que, como o Desenrola 3 anunciado para pessoas físicas no fim de setembro, o Tesouro Nacional irá comprar diretamente as dívidas dos empreendedores para renegociá-las diretamente com condições melhores.

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