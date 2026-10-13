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Economia

Em pacote para MEIs, Lula anuncia perdão de dívida tributária, ‘Pix’ de R$ 5 mil e novo Desenrola

Perdão de dívidas dos microempreendedores individuais com a União chega a R$ 12 bilhões e depende de aprovação no Congresso

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h38 | Atualizado em 13 out 2026, 12h56
Auditório lotado com pessoas assistindo a um evento. No palco, um homem de terno azul discursa em um púlpito, enquanto outros seis, incluindo duas mulheres, sentam-se em cadeiras. Ao fundo, um telão exibe PROSPERA MEI 2026 e a imagem de uma mulher idosa sorrindo, usando óculos e um lenço na cabeça
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa do anúncio de medidas de combate a dívidas dos MEIs ao lado do presidente Lula e autoridades (13/03/2026) (Washington Costa/MF/Divulgação)
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Em pacote para MEIs, Lula anuncia perdão de dívida tributária, ‘Pix’ de R$ 5 mil e novo Desenrola Priorize VEJA no Google

A doze dias do segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira, 13, em uma cerimônia em Brasília ao lado de seus minsitros, um novo pacote de medidas voltadas para os Microempreendedores Individuais (MEI).

O pacote, batizado de Prospera MEI, inclui a proposta de perdoar dívidas tributárias de todos os microempreendedores com o governo e a criação do ‘Pix MEI’, um pagamento de até 5.000 reais a ser pago depositado diretamente pelo governo para os donos de micronegócios.

Além disso, o pacote também cria um novo Desenrola para os MEIs, em que, como o Desenrola 3 anunciado para pessoas físicas no fim de setembro, o Tesouro Nacional irá comprar diretamente as dívidas dos empreendedores para renegociá-las diretamente com condições melhores.

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MEI - Microempreendedor individual
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