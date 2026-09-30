ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Governo amplia Desenrola MEI para dívidas de até R$ 8.105

Adesão à nova modalidade começa em 1º de outubro, com entrada de 5% e desconto de 50% sobre o saldo restante

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 08h48
Desenrola 2.0 Desconto de 90% em dívidas
Até 24 de setembro, o programa havia registrado mais de 411 mil acordos, envolvendo R$ 1,26 bilhão em dívidas antes dos descontos, segundo o governo. (Google/Reprodução)
Continua após publicidade
Governo amplia Desenrola MEI para dívidas de até R$ 8.105 Priorize VEJA no Google

Microempreendedores individuais com dívidas de até R$ 8.105 poderão renegociar os débitos com entrada de 5% e desconto de 50% sobre o saldo restante, que poderá ser parcelado em até 55 meses. A nova modalidade, chamada Desenrola MEI Pequeno Valor, foi anunciada pelo governo federal na terça-feira, 29. A adesão começa na quinta-feira, 1º de outubro, e termina em 31 de janeiro de 2027.

A iniciativa é voltada a dívidas inscritas em dívida ativa da União, o cadastro de débitos vencidos que passam a ser cobrados formalmente pelo governo. O limite para negociação equivale a cinco salários mínimos de 2026. A entrada será calculada sobre o valor integral devido, sem abatimento. Só depois será aplicado o desconto sobre o restante.

Segundo os dados apresentados pelo governo, mais de 3 milhões dos 17,56 milhões de MEIs ativos no Brasil possuem dívidas, com valor médio de aproximadamente R$ 3 mil. A estimativa do Executivo é que o teto da nova modalidade permita atender à maior parte desses devedores. A renegociação reduz o valor a pagar e distribui o desembolso ao longo dos meses, permitindo reorganizar os pagamentos do negócio.

O anúncio ocorreu a cinco dias do primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 4 de outubro, e integra um pacote que também estende programas de renegociação já existentes. O Desenrola MEI anterior, cujo prazo terminaria nesta quarta-feira, 30 de setembro, ficará disponível até 29 de janeiro de 2027.

Siga
Continua após a publicidade

Nessa modalidade, podem ser negociadas dívidas de até R$ 20 mil inscritas em dívida ativa da União. Os descontos podem alcançar 100% dos juros, multas e encargos legais, mas não reduzem o valor original da dívida. O abatimento total fica limitado a 70% do débito. As condições são diferentes das anunciadas para o Desenrola MEI Pequeno Valor.

Até 24 de setembro, o programa havia registrado mais de 411 mil acordos, envolvendo R$ 1,26 bilhão em dívidas antes dos descontos, segundo o governo. Após as reduções, o montante a ser pago caiu para R$ 757,25 milhões. A União já havia recebido R$ 106,63 milhões.

Continua após a publicidade

O pacote inclui ainda uma negociação específica para MEIs com dívidas de até R$ 8.105 junto a autarquias e fundações públicas federais. Entram nessa modalidade débitos tributários e outras obrigações inscritos em dívida ativa até 28 de setembro de 2025, incluindo valores devidos a órgãos como a Agência Nacional de Telecomunicações e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Para esse grupo, a adesão começará em 16 de outubro de 2026 e terminará em 31 de março de 2027. O desconto será de 50% sobre o valor total, incluindo principal, juros, multas e encargos, com pagamento em até 60 meses. Segundo o governo, a medida poderá alcançar cerca de 10 mil devedores e R$ 50 milhões em débitos.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).