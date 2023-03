Luiz Marinho defende que reforma tributária trate de desoneração da folha

Marinho disse ver “com simpatia” a ideia de, gradativamente, desonerar a folha de pagamento de todos os setores da indústria. “Nós precisamos desonerar a produção, a folha de pagamento da produção. Então, quanto mais o setor tem mão de obra, tem que ter mais facilidade para empregar com mais qualidade. Este é meu entendimento. Essa transferência é simples? Não, não é. Se fosse simples, teríamos feito há muito tempo. Não é simples, mas é o caminho que temos de perseguir”, declarou.

Em fala a jornalistas após a reunião, Marinho afirmou que a decisão sobre propor a desoneração cabe ao Ministério da Fazenda, de Fernando Haddad. “A função de sustentar a Previdência deveria vir do faturamento das empresas, e não da folha de pagamento, não estar vinculado à folha de pagamento. Porque, ao estar vinculado à folha de pagamento, você sacrifica em demasia as empresas que têm forte impacto de mão de obra”, respondeu o ministro. Atualmente, a pasta esta debruçada em uma proposta sobre a simplificação dos tributos sobre o consumo, com a criação de um Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. No segundo semestre, o governo deve tratar de mudanças no Imposto de Renda e discutir outros aspectos tributários, como a folha de pagamento.

Desoneração