Latam unifica programa de fidelidade e acaba com o Multiplus

A Latam anunciou nesta terça-feira, 1º, uma mudança em seu programa de fidelidade, que passa a se chamar Latam Pass, mesmo nome utilizado em outros países que a companhia opera na América Latina. Com isso, o Multiplus e o Latam Fidelidade deixam de existir. A empresa afirma que, com a iniciativa, pretende facilitar o acúmulo e resgate, focando principalmente em passagens aéreas. No Brasil, o programa tem 23 milhões de clientes.

Segundo a companhia aérea, o Latam Pass terá foco em passagens aéreas, já que 85% dos resgastes nos programas correspondem a bilhetes. Parcerias com o varejo e troca de pontos por utensílios domésticos, por exemplo, já foram reduzidas quase pela metade. A ideia é manter apenas as parcerias mais relevantes no varejo, a exemplo da Amazon e do Posto Ipiranga, bem como investir mais em parcerias relacionadas a viagem, como aluguéis de carros e hotéis.

Antes, os passageiros acumulavam os chamados pontos no Latam Fidelidade, que davam direito a mudança de categoria dentro do programa e mais benefícios, e o resgate dos pontos era feito na Multiplus. Além de passagens, era possível fazer o resgate de produtos. Agora, a companhia reúne, em um mesmo canal, o acúmulo e resgate. Os canais de atendimento também passam a ser os mesmos. Com a mudança, os pontos acumulados anteriormente migrarão automaticamente para o Latam Pass.

“Continuamos incentivando o acúmulo de pontos para o resgate de produtos, mas o nosso maior diferencial é mesmo o resgate de passagens aéreas, preferência de 85% dos clientes que realizam esta operação. Temos a melhor combinação entre resgates competitivos, acesso à 100% dos assentos da Latam e a malha que mais conecta a América Latina ao mundo.”, diz Fabricio Angelin, diretor do Latam Pass no Brasil.

A mudança no programa de fidelidade da Latam começou há cerca de um ano, quando empresa resolveu recomprar as ações da Multiplus que eram negociadas na bolsa de valores de São Paulo. O processo teve investimento de cerca de 300 milhões de dólares (cerca de 1,248 bilhão de reais).

Delta compra parte da empresa

A companhia aérea americana Delta Air Lines anunciou nesta quinta-feira, 26, acordo para comprar a participação de 20% no grupo chileno-brasileiro Latam Airlines por 1,9 bilhão de dólares (cerca de 7,9 bilhões de reais). Com a operação, a americana deve vender a sua fatia de 9,4% de longa data na companhia aérea brasileira Gol – concorrente da Latam no Brasil. Além da compra de parte da empresa, a Delta se comprometeu a adquirir aviões da Latam e ainda investirá 350 milhões de dólares para apoiar a parceria estratégica.

Com o negócio, a Latam sai da aliança global de companhias aéreas OneWorld. A aérea, no entanto, não aderiu a SkyTeam, da qual a Delta faz parte e deve fazer acordos bilaterais com outros parceiros para o compartilhamento de voos.