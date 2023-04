Julgamento do FGTS é suspenso após Nunes Marques pedir vista

Apresentada pelo partido Solidariedade em 2014, a ação questiona o modelo atual de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é remunerado com base na chamada Taxa Referencial (TR) – um tipo de taxa de juros criada na década de 1990, que é usada como parâmetro para algumas aplicações financeiras. Atualmente, o FGTS tem um rendimento igual ao valor da TR mais 3% ao ano. A TR atualmente está em 0,32% ao mês, mas ficou zerada por anos. Com a ação, a correção pela inflação tende a aumentar os valores no fundo — enquanto vira um passivo bilionário nas mãos do governo.