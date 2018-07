Jeff Bezos se torna o homem mais rico da história moderna

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, se tornou o homem mais rico da história moderna, com uma fortuna avaliada em 150 bilhões de dólares. O levantamento está no ranking do Bloomberg Billionaires Index, divulgado nesta terça-feira (17). Com sua fortuna Bezos superou os 100 bilhões de dólares acumulados por Bill Gates, cofundador da Microsoft, em 1999, no auge da internet. Ajustado à inflação, o montante valeria 149 bilhões de dólares atualmente – ainda abaixo dos 150 bilhões alcançados pelo fundador da Amazon.

Desta forma, Bezos é mais rico do que qualquer outra pessoa desde, pelo menos, 1982, quando o ranking foi criado pela Bloomberg.

Para se ter uma ideia, o patrimônio líquido do fundador da Amazon subiu 52 bilhões de dólares este ano, mais do que toda a fortuna do presidente do grupo chinês Alibaba, Jack Ma, a pessoa mais rica da Ásia.

O patrimônio de Bill Gates, por sua vez, seria superior a 150 bilhões de dólares se o empresário tivesse mantido os ativos que ele doou, em grande parte, à Fundação Bill & Melinda Gates.

O empresário doou quase 700 milhões de ações da Microsoft e 2,9 bilhões de dólares em dinheiro e outros ativos desde 1996, segundo informações financeiras públicas sobre seu negócio. Atualmente, a fortuna de Gates é de 95,3 bilhões de dólares.