Itaú terá 11% da Ticket

O Itaú Unibanco anuncia parceria com a Ticket, empresa do setor de benefícios ao trabalhador. O banco fará um investimento minoritário na Ticket Serviços de 11%.

O investimento se dará por aumento de capital com aporte de caixa. O acordo também confere ao Itaú Unibanco direito de exclusividade de distribuição dos produtos Ticket Restaurante, Ticket Alimentação, Ticket Cultura e Ticket Transporte à base de clientes pessoas jurídicas do banco. “A Ticket continuará a distribuir seus produtos por meio de outros acordos comerciais e permanecerá sob controle e gestão da Edenred”, diz o comunicado do Itaú Unibanco Holding divulgado nesta quarta-feira (5).

A nota também esclarece que o grupo “não espera que este acordo acarrete efeitos nos resultados do Itaú neste exercício”. A conclusão da transação depende das aprovações do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Edenred, listada na bolsa de Paris, possui no Brasil sob a marca Ticket cerca de 70.000 clientes corporativos e 270.000 estabelecimentos comerciais credenciados.

“Esta parceria permitirá ao Itaú adicionar os benefícios emitidos pela Ticket a sua atual oferta de produtos e serviços direcionados aos clientes dos segmentos de atacado, médias, micro e pequenas empresas, cujos funcionários poderão se beneficiar da experiência da Ticket em gestão e desenvolvimento de soluções em benefícios aos trabalhadores e de uma das mais amplas redes de aceitação desses benefícios.”