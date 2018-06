Donos de cartões Itaú poderão fazer pagamentos com Samsung Pay

Os clientes dos cartões de crédito Itaú poderão usar a carteira digital Samsung Pay a partir desta sexta-feira. O sistema dispensa o cartão de crédito na hora de concluir transações – permitindo o pagamento pela aproximação do smartphone ou smartwatch da máquina de cartão.

A Samsung já havia firmado parceria com o Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Agora, será possível cadastrar cartões do Itaú – em abril deste ano, o banco juntou-se à Apple para lançar o Apple Pay. Na época, a parceria garantia 90 dias de exclusividade entre o Itaú e a plataforma.

O sistema de pagamento da Samsung foi lançado em julho de 2016. O usuário usa a impressão digital para validar a transação após aproximar o dispositivo da maquininha.

O Samsung Pay promete mais rapidez e segurança na hora do pagamento. O sistema acaba com a necessidade de inserir um cartão de crédito na máquina e digitar a senha. A cada compra, um código é gerado para proteger o número do cartão do consumidor.

O Brasil foi o oitavo país do mundo e o primeiro da América do Sul a receber o Samsung Pay. “O mercado brasileiro é muito importante para a Samsung. É o quarto maior mercado no volume de smartphones e tem muita força”, afirmou o gerente sênior de produtos da área de dispositivos móveis da Samsung Brasil, Renato Citrini.

Além do NFC (Near Field Communication), a tecnologia que permite o pagamento por aproximação, a Samsung possui a MST (Transação Magnética Segura, na tradução para o português) que simula a tarja magnética dos cartões de crédito. Assim, a empresa consegue atingir uma base maior de maquininhas compatíveis.

O Google também possui tecnologia similar. Em novembro do ano passado, a empresa lançou o Android Pay – o recurso pode ser utilizado por todos os usuários do sistema operacional.

O Samsung Pay funciona nos seguintes aparelhos:

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note8

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S6 edge+

Galaxy A9

Galaxy A8

Galaxy A8+

Galaxy A5

Galaxy A7

Galaxy Note 5

Galaxy S6

Galaxy S6 edge

Galaxy J5 Pro

Galaxy J7 Pro

Galaxy A6+

Smartwatch Gear S3 Frontier

Smartwatch Gear S3 Classic

Smartwatch Gear Sport