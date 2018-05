Itaú reduz juros do cheque especial antes de reunião do Copom

O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira uma redução de 0,97 ponto percentual ao mês na taxa média de juro do cheque especial. Essa é uma das modalidades de crédito mais caras do mercado – 324% ao ano, em média.

Com a redução, o Itaú informa que a expectativa é de que a taxa média do cheque especial caia de 12,70% para 11,90% ao mês. A instituição ressalta que as taxas médias ‘representam a média de todas as contratações realizadas naquele mês, mas não necessariamente são praticadas para todos os clientes que possuem os produtos do banco’.

O anúncio do Itaú Unibanco acontece após as medidas de autorregulação do cheque especial anunciadas em abril pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A partir de julho, os bancos terão de oferecer uma linha de crédito mais baratas aos clientes que ficarem no cheque especial por 30 dias seguidos.

Cerca de 24 milhões de clientes recorrem ao cheque especial para conseguir fechar as contas do mês. O cheque especial é um empréstimo fácil de ser obtido, o que incentiva a sua utilização. O problema é que esse crédito fácil custa muito caro, aumentando o endividamento da população.

“Nossa expectativa é de que as medidas de autorregulação reduzam a inadimplência e, consequentemente, as taxas de juros. Nos antecipamos a esse movimento por entender que o cenário econômico melhorou, o que já se reflete em índices de inadimplência menores”, afirma Flavio Iglesias, diretor do Itaú Unibanco.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne nesta terça e quarta-feira. A expectativa é que o comitê corte a taxa básica de juros de 6,50% para 6,25% ao ano.