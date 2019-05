Itaú lança plataforma de pagamento instantâneo via celular

O Itaú anunciou nesta segunda-feira, 13, o lançamento de uma plataforma de pagamentos instantâneos que usa QR Code e um serviço de mensagens. Para utilizar o aplicativo não será necessário ter conta bancária na instituição.

O iti, nome dado a aplicação, funciona como uma espécie de carteira digital. O usuário pode carregar dinheiro no app via boleto ou transferência bancária e utilizar o saldo para pagar compras por QR Code para estabelecimentos que aceitem esse tipo de pagamento.

Além de carregar créditos por meio de boletos ou transferências, o app possibilita que o usuário adicione cartões de crédito de diversas instituições financeiras para utilizá-los em suas compras também usando o QR Code.

Segundo o Itaú, o pagamento de contas via aplicativo pode significar taxas menores para os vendedores, já que não é necessário utilizar agências bancárias. O banco, no entanto, não informa quais serão as taxas praticadas.

O iti estará disponível para celulares com o sistema operacional iOS ou Android já no terceiro trimestre de 2019.

(Com Reuters)