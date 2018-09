Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro

O período de pré-venda do primeiro automóvel voador do mundo, desenvolvido pela empresa Terrafugia começará no próximo mês. A expectativa é que esses veículos cheguem ao mercado em 2019, informou nesta quarta-feira a agência oficial de notícias chinesa “Xinhua”. A companhia, sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos, pertence à chinesa Geely.

O veículo, chamado Transition, tem capacidade para dois passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem como os aviões convencionais, embora pode ser usado também como um automóvel terrestre normal. Em sua fase inicial, o Transition será oferecido apenas ao mercado americano, e seu valor ainda não foi revelado.

A expectativa, contudo, é que o preço inicial destes veículos seja alto demais para pensar em uma rápida popularização no mercado. Por isso, em princípio, o objetivo é competir com o uso de aviões por parte de empresas, governos e empresas de transporte, destacaram executivos da Geely.

O CEO da Terrafugia, Chris Jaran, também revelou que em outubro será apresentado o próximo projeto da empresa, o veículo TF-2, que ao contrário do Transition será capaz de realizar decolagens e aterrissagens verticais.