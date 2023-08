Itaú lança fundo de investimento em inteligência artificial

De olho no mercado de inteligência artificial, a mais nova queridinha do setor de tecnologia, o Itaú Unibanco lançou um fundo de investimentos nas quatro principais empresas globais que atuam no setor: NVidia, AMD, Snowflake e Meta. O investimento pode ser encontrado nas plataformas do banco pelo nome de COE Autocall Inteligência Artificial.

A estratégia tem duração de 5 anos e se encaixa na modalidade capital protegido. A aplicação mínima é de 5 mil reais e a operação não está sujeita à variação cambial. A cada seis meses ocorre a verificação do desempenho das ações que compõem essa cesta. Se na data de verificação não houver desvalorização dos papeis em relação ao valor inicial, ocorre o pagamento do capital investido acrescido do cupom – juros da operação – de no mínimo 9,40%. Caso esse cenário não ocorra, o cupom acumula e o produto segue em operação para a próxima verificação. Se ao final dos cinco anos a condição para pagamento não for registrada em nenhuma das verificações semestrais, o participante recebe o capital investido e o fundo é encerrado. “Por meio de uma lógica de investimento simples, oferecemos uma forma de alocação em ativos ainda inacessíveis no mercado local para aqueles que buscam ganhos acima da renda fixa tradicional”, explica Claudio Sanches, diretor de produtos de investimento e previdência do Itaú Unibanco.

A Nvidia, que já tem cerca de 60% de sua receita vinculada a processamento de dados, divulgou resultado do segundo trimestre nesta quarta-feira, 23. O lucro líquido no período saltou para 6,19 bilhões de dólares, um avanço anual de 843,6%. A receita subiu 101% na comparação anual, a 13,51 bilhões de dólares, bem acima dos 11,22 bilhões de dólares esperado pelo mercado.

