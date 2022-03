Itália já apreendeu US$ 156 milhões em iates e mansões de oligarcas russos

A Itália deu início a apreensão de mansões e iates dos oligarcas russos, em um momento em que todo o Ocidente se mobiliza para aumentar a pressão contra a Rússia. Até o momento, a polícia italiana já teria apreendido cerca de 140 milhões de euros (156 milhões de dólares) em ativos de bilionários próximos ao presidente Vladimir Putin.

O famoso iate ‘Lady M’ é um dos ativos nessa lista de apreensões. A embarcação de 65 metros estava ancorada na região noroeste da Itália, e é de propriedade de Alexey Mordashov, presidente da Severstal, maior companhia de aço da Rússia. O iate ‘Lena’, de Gennady Timchenko, fundador do Grupo Volga, também foi apreendido.

O porta-voz do Primeiro-ministro da Itália vem informando pelo Twitter a operação. “As autoridades italianas implementaram a ordem contra Alexey Alexandrovits Mordaschov no barco “Lady M Yacth” localizado no porto de Imperia, com um valor estimado em cerca de 65 milhões de euros, em aplicação das recentes sanções da UE”, escreveu Fredinando Giugliano na rede social.

Le autorità italiane hanno dato esecuzione al provvedimento a carico di Alexey Alexandrovits Mordaschov sull’imbarcazione “Lady M Yacth” localizzata nel porto di Imperia, dal valore stimato di circa €65 milioni, in applicazione delle recenti sanzioni UE. pic.twitter.com/oS0i4Gm4Uv — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) March 5, 2022

Segundo informações da polícia italiana, também está na lista de apreensões a mansão de Alisher Usmanov, na Sardenha, maior investidor do setor de mineração, siderurgia e mídia, com ações inclusive no banco brasileiro Nubank. Outro alvo é a mansão do apresentador de TV estatal Vladimir Soloviev no Lago de Como, no norte do país.

Na Rússia, os oligarcas são um grupo de ultrarricos, que enriqueceram fazendo negócios com o Estado, e são extremamente influentes para o poder e a estabilidade de Putin. A maioria deles são membros do alto escalão do governo e desempenham funções estratégicas. De acordo com a Bloomberg Billionaires Index, os 20 russos classificados entre as 500 pessoas mais ricas do mundo, já perderam quase 100 bilhões de dólares desde que as sanções começaram a ser aplicadas pela Europa e Estados Unidos.