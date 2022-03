Por que os oligarcas russos são o ‘calcanhar de Aquiles’ de Putin

A ofensiva militar russa à Ucrânia completa pouco mais de uma semana com um saldo de mais de 2 mil civis mortos e de mais de 800 mil refugiados. Desde então, diversas sanções vêm sendo aplicadas pelo Ocidente na tentativa de cessar o conflito, mas nenhuma medida tem se mostrado capaz de deixar o presidente Vladimir Putin tão vulnerável quanto às sanções aplicadas aos oligarcas russos.

Um grupo importante de bilionários – muitos deles aliados à Putin – estão sendo duramente penalizados com medidas de congelamentos de seus bens, empresas e ativos financeiros. “Estamos nos juntando com aliados europeus para apreender os iates, jatinhos e apartamentos de luxo dos oligarcas russos”, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden no discurso do Estado da União, na terça-feira. Na Rússia, os oligarcas são um grupo de ultraricos, que enriqueceram fazendo negócios com o Estado, e são extremamente influentes para o poder e a estabilidade de Putin. A maioria deles são membros do alto escalão do governo e desempenham funções estratégicas.

Um dos mais importantes oligarcas é Roman Abramovich, dono do Chelsea, um dos maiores clubes de futebol da Inglaterra. O magnata aliado à Putin decidiu colocar o time à venda na tentativa de evitar que seus bens sejam tomados, em meio às crescentes pressões na Europa. Outros importantes figurões afetados pelas sanções são Nikolai Shamalov, acionista do Rossiya Bank e seu filho Kirill Shamalov, vice-presidente da petroquímica russa Sibur, personalidades próximas de Putin e ex-integrantes da família. Kirill Shamalov foi casado com a filha de Putin, Katerina Tikhonova. Denis Bortnikov, vice-presidente do Banco VTB e seu pai Aleksandr Bortnikov, diretor do Serviço Federal de Segurança (FSB), um dos homens mais leais à Putin e seu braço-direito, tiveram seus ativos congelados na Europa, Reino Unido e Estados Unidos. Também foram alvos das sanções Gennadi Timchenko, controlador da Volga Group; Petr Fradkov, chefe do banco Promsvyazbank e seu pai Mikhail Fradkov, ex-primeiro-ministro da Rússia; e membros da família Rotenberg, ligados às empresas de gasoduto SMP Group e Gazprom. Em entrevista para a Bloomberg, Bill Browder, cofundador do Hemitage Capital Management, que já foi um dos maiores fundos de investimento da Rússia disse que a melhor maneira de punir Putin é atacar os oligarcas russos. “Encontramos o calcanhar de Aquiles dele. “Nós sancionamos os oligarcas, ele ameaça uma guerra nuclear”, disse. Browder foi considerado banido da Rússia após seu advogado Sergei Magnitsky, assassinado em 2009,, denunciar fraudes fiscais e abuso de direitos no governo russo.

Timidamente e sem fazer menções à Putin, alguns oligarcas começam a se posicionar sobre o conflito. O magnata Oleg Deripaska, diretor executivo da Basic Element; Mikhail Fridman, co-fundador do Alfa Bank e Oleg Tinkov, fundador do Tinkoff Bank, já deram algumas manifestações para que o conflito cesse. Fridman, nascido na Ucrânia, chamou a guerra de “tragédia” e Tinkoff disse que pessoas inocentes estão morrendo e isso é “impensável e inaceitável”. O banqueiro Oleg Tinkov já perdeu mais de 5 bilhões de dólares, cerca de 25,8 bilhões de reais, perdeu a posição no ranking de bilionários da Forbes.