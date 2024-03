IPCA se junta à inflação nos EUA e na Europa para impulsionar bolsas

A inflação deve concentrar as atenções dos investidores nesta terça-feira. O IBGE divulga logo mais, às 9h, o IPCA de fevereiro, com a expectativa de que os preços tenham reacelerado de janeiro para fevereiro, subindo de 0,42% para 0,78% (de acordo com projeções colhidas pelo Broadcast).

Não se trata de uma mudança de direção, mas de uma acomodação de dois fenômenos: os reajustes de matrículas, típico do período, e o aumento do ICMS sobre a gasolina. Confirmado o resultado, em 12 meses a inflação fecharia a 4,44%, abaixo do teto da meta, que é de 4,50%.

O dado é importante para balizar as apostas para a próxima reunião do Copom, na semana que vem. O mercado financeiro tem ouvido os sinais dos diretores do BC, de que a inflação de serviços pode mudar o ritmo de redução nas taxas da juros. Desde que começaram os cortes, o BC tem reduzido a Selic de 0,50 em 0,50 ponto, sempre deixando contratados novos cortes. A depender do que o IPCA mostre, isso deve mudar.

Nos EUA, o dado de inflação sai pouco depois, às 9h30. Também se trata do último indicador de preços antes da próxima reunião do Fed, também na próxima quarta-feira. Por lá, economistas projetam que os CPI tenha ficado estável em 3,1% em 12 meses, dado que reforçaria a aposta de queda dos juros em junho, o cenário-base de hoje.

E houve ainda a leitura final da inflação da Alemanha, que serve, de alguma maneira, de alento para o resto do mundo. Os preços desaceleraram para 2,5% no mês passado, ante 2,9% em janeiro. É a menor taxa desde 2021 – agora bem mais próxima da meta de 2% do Banco Central Europeu.

São bons ventos que sopram no mercado internacional, e a manhã é de alta nas bolsas europeias – mesmo sinal dos futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O EWZ opera estável.

Acontece que, apesar do IPCA ser um indicador-chave para a bolsa brasileira, uma recuperação do Ibovespa ainda dependerá dos desdobramentos da novela da Petrobras. A companhia estuda liberar os dividendos extraordinários que foram retidos, para acalmar investidores. No pré-mercado, os papéis avançam mais de 1%. Resta saber se a tendência permanecerá quando a campainha soar na B3.

Agenda do dia

09h: IBGE divulga IPCA de fevereiro

09h30: EUA/Deptº do Trabalho anunciam CPI de fevereiro

Balanço: Energisa, após o fechamento do mercado

Opep publica relatório mensal sobre petróleo