Instabilidades afetam operações do Pix nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 25, usuários de várias instituições financeiras enfrentam dificuldades ao utilizarem o Pix, o sistema brasileiro de transferências instantâneas. Instituições como Nubank, PagBank, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander, Banco do Brasil e Inter apresentam problemas, com usuários relatando lentidão e transações não realizadas.

Usuários das referidas instituições reportaram atrasos significativos nos serviços bancários, além de casos onde as transações desejadas simplesmente não foram concluídas. A magnitude dos transtornos fez com que a situação fosse amplamente discutida, com clientes desses bancos expressando suas insatisfações e preocupações. O DownDetector, um site especializado no monitoramento de serviços online, confirmou as instabilidades, identificando problemas não apenas no Pix, mas também em operações de transferência. O Banco Central ainda não emitiu nenhum comunicado sobre o ocorrido.