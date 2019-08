INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º dos aposentados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira, 26, a pagar a primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e outros beneficiários. A parcela é paga junto com a folha de benefícios de agosto, e a primeira parte do abono de Natal equivale a 50% do benefício.

Os depósitos são feitos entre os dias 26 e 6 de setembro, respeitando o calendário da folha salarial do mês. Recebem primeiro os segurados que têm benefícios no valor de um salário mínimo (998 reais) e, a partir do dia 2, o INSS paga para quem tem ganhos maiores. A ordem de pagamento é feita conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito.

O 13º salário do INSS é pago a beneficiários que recebem aposentadoria e pensão por morte. Também tem direito quem recebe auxílio-doença, acidente e reclusão, além do salário-maternidade. Nesses casos, é preciso ter recebido ao menos um pagamento desses benefícios no ano para ter direto ao abono. O segurado consegue fazer a consulta de quanto irá receber sem sair de casa, pelo portal de serviços Meu INSS. Caso seja o primeiro acesso, é necessário que o segurado faça cadastro no site para ter acesso ao extrato. Para beneficiários que começaram a receber aposentadoria, pensão ou outros benefícios neste ano, o valor do abono é calculado de forma proporcional, conforme o mês que o segurado começou a receber o dinheiro de auxílio.