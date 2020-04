INSS autoriza transferência de benefício para conta corrente

A solicitação da transferência do pagamento para a modalidade conta corrente deve ser feita de forma digital, através do side ou aplicativo “Meu INSS“. Segundo a portaria, não é necessário que o segurado faça autenticação de documentos. A conta corrente cadastrada pode ser de qualquer banco, desde que o segurado seja titular.

Neste mês, o INSS paga a primeira parcela do 13º salário para os segurados. Segundo o governo, mais de 30 bilhões de reais devem chegar a todos que tem benefícios ativos. O pagamento da primeira parcela, que começou no dia 24, equivale a metade do valor que a pessoa recebe mensalmente. O dinheiro é liberado junto com o benefício. Em maio, será liberada a segunda parcela, esta com desconto de imposto de renda. A medida faz parte do pacote emergencial do governo para combate a danos econômicos do coronavírus.

Também para evitar deslocamentos, e tentar garantir recursos para quem está afastado do trabalho por causa do auxílio doença, o INSS autorizou a prorrogação automática dos benefícios de auxílio-doença enquanto perdurar o fechamento das agências e suspensão do atendimento presencial. Segundo a portaria, é possível prorrogar o benefício.