Guedes e Campos Neto costuram alterações no programa Pró-Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre reclamou da influência da Casa Civil nas decisões do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação de membros da equipe econômica é de que, como os membros do órgão responsável pela articulação do governo ficam muito próximos ao presidente, dentro do Palácio do Planalto, a ala militar consegue soprar ideias mirabolantes que, por insistência, convencem o mandatário da República. Quando Bolsonaro dá ouvidos à área técnica, porém, os resultados são outros. Em uma reunião sugerida pelo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ocorrida no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira 27, os detentores da política econômica e monetária reagiram ao flerte desenvolvimentista que vem da Esplanada dos Ministérios. Na ressaca das discussões envolvendo o Plano Pró-Brasil, o plano criado pelos ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Walter Braga Netto (Casa Civil), Guedes e Campos Neto externaram a Bolsonaro os estragos potenciais de se engraçar com a irresponsabilidade fiscal — ainda mais em um momento tão delicado para as contas do país.

Seduzido pelo Pró-Brasil, Bolsonaro viu, num primeiro momento, o pacote de investimentos públicos em obras paradas um efeito mitigador da crise econômica que desembarcou na bagagem do novo coronavírus na chegada ao país. Avesso à ideia e defensor da saída da crise por meio da iniciativa privada, Guedes apresentou a Bolsonaro que o plano foi pessimamente recebido pelos mercados e que o Banco Central teve que agir, com a queima de dólares em leilões diários. Segundo um interlocutor, Guedes tentou explicar que, em uma única sexta-feira — que contou, não só com a apresentação apressada do programa, mas também com a exoneração do ministro da Justiça, Sérgio Moro — o Brasil perdeu quase o tanto de dinheiro que custaria o pacote de estímulo a investimentos — cerca de 4 bilhões de reais no primeiro ano. Só na segunda-feira, o BC precisou vender 600 milhões de dólares (3,3 bilhões de reais) em reservas internacionais para controlar a alta da moeda americana.

Além de levar suas preocupações a Bolsonaro quanto à receptividade do projeto nos mercados interno e externo, Guedes começou suas articulações para “virar” o Plano Pró-Brasil. As intenções dele e de Campos Neto envolvem incluir no projeto mecanismos para atrair o financiamento privado, e abdicar do gasto público num momento em que o país deve somar mais de 90% do Produto Interno Bruto em dívidas, passado o pico da pandemia. O ministro sabe, porém, que pouco do que Bolsonaro promete se anota. E enfrenta pressões vindas de todos os lados.

Por outro lado, o ministro Tarcísio encontrou o momento certo (em meio à pior crise de saúde da história recente do país) para crescer. Bem avaliado entre os congressistas, ele e Guedes sempre tiveram divergências na condução das obras paradas do país. Com Bolsonaro enfraquecido, viu no casamento com Braga Netto e Rogério Marinho a oportunidade de ganhar força perante o Palácio do Planalto. Segundo membros do Ministério da Economia, o momento nem seria de se discutir as saídas para a crise. De acordo com essas fontes, o foco, agora, é manter as políticas de amparo aos mais vulneráveis, garantir recursos para a saúde e a manutenção de empregos já existentes.