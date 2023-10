Inflação ao consumidor nos EUA sobe acima do esperado em setembro

Atualizado em 12 out 2023, 12h39 - Publicado em 12 out 2023, 12h25

Por Larissa Quintino

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu 0,4% em setembro frente agosto, chegando ao segundo mês consecutivo de aceleração, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Departamento do Trabalho americano. Frente setembro de 2022, a alta foi de 3,7%. O avanço ocorreu em meio a custos mais altos de aluguel e gasolina.

O dado foi um pouco acima do esperado pelo mercado, que projetava alta de 0,3% na leitura mensal e inflação de 3,6% na base anual e aumenta a perspectiva de que o Federal Reserve, o banco central americano, volte a subir as taxas de juros. Além da inflação, o mercado de trabalho robusto consolida a visão de analistas.

Para o núcleo da inflação, que desconsidera as variações de alimentos e energia, a alta mensal foi de 0,3% e o avanço anual foi de 4,1%. O núcleo da inflação costuma ser monitorado mais de perto pelos decisores de política monetária, uma vez que tendem a ser melhores preditores das tendências a longo prazo.

Após os dados, os rendimentos do Tesouro subiram, enquanto o S&P 500 flutuou e o dólar se valorizou. Os investidores precificaram probabilidades quase iguais de mais um aumento de um quarto de ponto este ano. Por causa do feriado no Brasil. o mercado não tem operação por aqui nessa quinta.

