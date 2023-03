Indústria automotiva tem a pior produção para fevereiro em sete anos

A produção de veículos apresentou queda de 2,9% no Brasil durante fevereiro de 2023 ante o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta segunda-feira, 6. Foram 161,2 mil unidades no segundo mês deste ano contra 165,9 mil unidades de fevereiro de 2022. Os números se referem a automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Desde 2016, quando foram montados 144,3 mil veículos no mesmo mês, o resultado na produção não era tão baixo. Algumas montadoras como Volkswagen, Peugeot e Citroën deram férias coletivas após o Carnaval, enquanto a GM deu férias coletivas em uma de suas fábricas na semana anterior ao feriado. Quando comparado com janeiro, a indústria apresentou crescimento de 5,8% na produção (161,2 mil x 152,7 mil).

Além da produção, as vendas de fevereiro foram as mais baixas para o mês em 17 anos. Com 129,9 mil unidades licenciadas, o mês terminou marcando queda de 1,8% na comparação com fevereiro de 2022, que já tinha sido fraco em razão das maiores restrições de oferta de um ano atrás. Contra janeiro, mês com quatro dias a mais de venda, o recuo foi de 9%.

No acumulado no primeiro bimestre, a produção ainda mostra ligeira alta de 0,8%, com 313,8 mil veículos montados entre janeiro e fevereiro.