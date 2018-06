Inadimplência atinge 61,4 milhões de pessoas em maio

O total de consumidores inadimplentes no país atingiu 61,4 milhões em maio, segundo a Serasa Experian. Esse é o maior número desde o início da série, realizada desde 2016. Na comparação com maio de 2017, o índice teve aumento de 0,7%.

Em média, cada CPF possui quatro dívidas, totalizando um débito de 4,458 reais por pessoa. As dívidas somaram 273,7 bilhões em maio.

Segundo os economistas da Serasa Experian, esse patamar elevado de inadimplência reflete o enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico, com elevadas taxas de desemprego.

Por segmento, o setor financeiro (bancos e cartões) concentra a maior parte das dívidas de maio: 28,5% – há um ano, elas representavam 30% dos débitos. No mesmo período, as dívidas com pagamento de água e luz passaram de 17,90% para 19,30%.

A maior concentração dos negativados está no gênero masculino, que representa 50,8% dos inadimplentes. A maioria das pessoas com débitos vencidos tem entre 41 e 50 anos (19,7% do total). Em segundo lugar no ranking de participação entre os inadimplentes estão com mais de 61 anos, que respondem por 14,2% do total.