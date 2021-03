Imposto de Renda 2021: O caminho para receber a restituição mais cedo

A partir desta segunda-feira, 1º, até o dia 30 de abril, a Receita Federal espera receber 32,6 milhões de documentos de ajuste anual do Imposto de Renda. Na declaração, caso o contribuinte deva imposto, terá que acertar as contas com o Leão. Porém, caso tenha pagado mais imposto do que o devido ao Fisco em 202o, o contribuinte receberá a restituição. A Receita estima que 60% dos declarantes estejam nessa situação e, em período de aperto financeiro, todo dinheiro é bem-vindo. Vale lembrar que, quanto antes declarar, mais cedo tende a receber o dinheiro do Fisco. No caso de quem tem de pagar imposto, declarar dentro do prazo permite parcelamento e evita multas.

O programa do IR já pode ser baixado na página da Receita na internet. Assim, o contribuinte pode correr atrás da documentação de seus rendimentos e despesas de 2020 e se organizar para poder passar as informações corretas para o Fisco. Pelas regras do IR, o pagamento das restituições é feito conforme a ordem de entrega do documento. Assim como em 2020, serão cinco lotes de restituição: O primeiro lote — voltado a idosos, portadores de deficiência e professores — será depositado em 31 de maio. O segundo será quitado em 30 de junho e os seguintes em 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro.

Está obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2020, recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a 28.559,70 reais (equivalente a 2.196,90 reais por mês de salários, aposentadorias ou aluguéis). Também deve apresentar a declaração a pessoa física que, no ano-calendário de 2020, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40.000 reais.

Contribuintes que operaram na Bolsa de Valores durante o ano passado e vieram morar no Brasil até o fim do ano também devem declarar. As obrigatoriedades são as mesmas do exercício passado. A novidade está no auxílio emergencial. Caso o contribuinte ou seus dependentes tenham recebido o benefício no ano passado e tenham rendimento tributável acima de 2,8 mil reais, estão obrigados a entregar o documento e terão que devolver o auxílio recebido.

Segundo Richard Domingos, diretor da consultoria contábil Confirp, além da vantagem de receber antes, que pode ajudar o contribuinte que precisa do dinheiro para acertar alguma pendência financeira, se adiantar na declaração dá mais tempo para que a pessoa possa corrigir a declaração em caso de erro e, assim, fugir da malha fina. “É importante se antecipar e já separar os documentos, garantindo a melhor restituição ou menor pagamento e minimizando os riscos de malha fina”. Neste ano, o prazo para o envio de documento voltou a ser habitual, então o contribuinte precisa ficar atento e reunir a documentação o quanto antes. Em 2020, devido a pandemia, o governo estendeu por dois meses o prazo da declaração, que se encerrou em junho.

Até o dia 30 de abril, quando acaba o prazo de entrega, o contribuinte pode corrigir a declaração e alterar a forma escolhida para entregar o imposto: simplificada ou completa. A recomendação de especialistas é que o contribuinte recupere a declaração do ano passado e a utilize de guia para saber quais documentos precisa pedir, já que os padrões de despesas costumam ser semelhantes. Neste quesito, aliás, o Fisco deve facilitar a vida de alguns contribuintes. A declaração pré-preenchida, antes disponível apenas para quem tinha certificado digital, também pode ser acessada por quem tenha cadastro no gov.br, o site do governo de serviços. Quem consulta benefícios previdenciários, tem CNH digital ou se cadastrou para acompanhar o recebimento de algum benefício, tem acesso. Na declaração pré-preenchida, as informações já fornecidas por outras fontes, como o imposto de renda retido na fonte, declarações sobre atividades imobiliárias e declarações de serviços médicos estarão já pré-preenchidas. O contribuinte deve conferir com seus informes de rendimentos e documentos.

Documentos

No caso de trabalhadores com carteira assinada, o informe de rendimento fornecido do empregador é um documento fundamental para a declaração. Este documento deveria ter sido fornecido até o dia 28 de fevereiro, último dia útil do mês que antecede a temporada do IR. Caso não tenha recebido, é preciso entrar em contato com o RH da empresa. No caso dos aposentados, o informe de rendimentos é disponibilizado pelo INSS na internet. Os beneficiários de auxílio emergencial conseguem consultar as informações no site do Ministério da Cidadania. Outros documentos fundamentais são contribuinte já pode ir atrás de recibos de pagamento de despesas com saúde (planos de saúde, consultas médicas e odontológicas), recibos de mensalidades pagas em escolas e faculdades. Assim que conseguir encontrar os documentos, é necessário checar se na papelada consta o CPF ou o CNPJ do prestador de serviço.

Contribuintes que sejam proprietários de imóveis ou de veículos devem ter em mãos dados de registro dos bens, que passam a ser obrigatórios na declaração a partir deste ano. No caso de casas, apartamentos e terrenos, é preciso informar à Receita a data de aquisição, área do imóvel, Inscrição Municipal (IPTU), registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de Imóveis; No caso de carros e motos, o detalhamento exigido é o número do Renavan.

Apesar da declaração do Imposto de Renda ser enviada em 2021, o acerto é referente ao ano passado. Como não houve mudanças na lei que rege o IR, as regras continuam as mesmas. Deduções por dependente, com saúde e educação continuam valendo.

Confira quais são os documentos necessários Informações gerais – dados da conta bancária para restituição – nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e data de nascimento – endereço atualizado – cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (completa) entregue – atividade profissional exercida atualmente Rendimentos – informes de rendimentos de instituições financeiras inclusive corretora de valores para quem tem investimentos – informes de rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, aposentadoria ou pensão – informes de rendimentos de aluguéis Continua após a publicidade – informações e documentos de pensão alimentícia recebida, doações, heranças recebida no ano, dentre outras – para trabalhadores autônomos, é necessário o resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do carnê-leão; DARFs de carnê-leão Bens e direitos – documentos que comprovem a compra e venda de carros, casas, apartamentos, terrenos, entre outros – cópia da matrícula do imóvel ou escritura de compra e venda – boleto do IPTU – para empresários, documentos que comprovem a posição acionária em empresas Dívidas e ônus – informações e documentos de dívida e ônus contraídos ou pagos no período (empréstimos, financiamentos, entre outros) Renda variável – controle de compra e venda de ações, inclusive com a apuração mensal de imposto – informes de rendimento auferido em renda variável – informações sobre moedas digitais (bitcoin e outras) Pagamentos e doações efetuados – recibos de pagamentos ou informe de rendimento de plano ou seguro saúde (com CNPJ da empresa emissora e a indicação do paciente) – despesas médicas e odontológicas em geral (com CNPJ da empresa emissora ou CPF do profissional, com indicação do paciente) – comprovantes de despesas com educação (com CNPJ da empresa emissora com a indicação do aluno) – comprovante de pagamento de Previdência Social e previdência privada (com CNPJ da empresa emissora) – recibos de doações efetuadas – comprovante de pagamento de pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial por alimentando.