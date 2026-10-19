Ibovespa tem leve queda com cenário eleitoral, Focus e petróleo

O Ibovespa teve leve desvalorização de 0,17% nesta segunda-feira, 19, recuando para os 205 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou com base principalmente nas eleições presidenciais, mas também de olho na agenda de indicadores e no ambiente geopolítico.

Pesquisas hoje mostraram vantagem de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ante a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas uma vantagem marginalmente menor do que se tinha antes do primeiro turno. “Com isso, temos uma percepção de acirramento da corrida eleitoral”, afirma Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.

A agenda econômica brasileira ainda contou com a divulgação do Boletim Focus semanal. Os analistas consultados pelo Banco Central mantiveram as expectativas para a inflação para o ano, mas revisaram o Produto Interno Bruto (PIB) para baixo. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) continuou em 5,22%, enquanto a do PIB caiu de 1,85% para 1,83%.

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No exterior, “o petróleo teve leve queda, refletindo a expectativa de aumento da oferta global após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender a aplicação de novas tarifas que incidiriam sobre países importadores de energia russa”, explica Rafael Pastorello, portfólio manager do banco Sofisa. Apesar desse movimento, os preços permanecem em patamares historicamente elevados. O Brent segue negociado próximo de 109 dólares por barril.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 1,80%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,28%. O Itaú (ITUB4) caiu 0,40%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) teve valorização de 1,35%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,03 reais, em um movimento de correção. “O mercado procurou proteção na moeda americana, sobretudo, no final da semana passada, com as expectativas de que as pesquisas eleitorais pudessem mostrar um acirramento maior ainda entre os candidatos”, diz Perri.

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