Mercado reduz projeção do dólar para este ano e revisa inflação de 2027 para cima

Os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa para a cotação do dólar no fim de 2026 e elevaram a projeção para a inflação do próximo ano. É o que mostra o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo Banco Central (BC), com as expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Dólar

A previsão para o dólar ao término deste ano caiu de R$ 5,15 para R$ 5,13. Para 2027, a estimativa também recuou, de R$ 5,26 para R$ 5,22, na segunda semana consecutiva de queda. Já para 2028, a projeção passou de R$ 5,30 para R$ 5,29. Em 2029, a cotação esperada permaneceu em R$ 5,30.

Inflação

Em relação à inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a estimativa para 2026 continuou em 5,22%, acima do teto de 4,5% estabelecido para a meta de inflação, cujo centro é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Para 2027, a previsão subiu de 4,30% para 4,32%, após uma semana de estabilidade. A projeção para 2028 diminuiu de 3,79% para 3,75%, enquanto a de 2029 ficou em 3,50%.

PIB

As expectativas para o crescimento da economia brasileira também foram revistas para baixo. A previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 caiu de 1,85% para 1,83%. Para 2027, a estimativa recuou de 1,40% para 1,32%, enquanto, em 2028, passou de 1,83% para 1,81%. A projeção para 2029 permaneceu em 2%.

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Selic

No caso da taxa básica de juros, a Selic, os economistas mantiveram a previsão de 13,25% ao ano para o fim de 2026. Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano. A expectativa é de dois cortes de 0,25 ponto percentual nas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) previstas para novembro e dezembro. Para 2027, a projeção permaneceu em 12%, enquanto as estimativas para 2028 e 2029 continuaram em 10,50% e 10%, respectivamente.