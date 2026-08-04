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Economia

Ibovespa tem leve baixa e dólar sobe com expectativas sobre Copom e Selic

Negócios operam com base em decisão sobre política monetária e preço do petróleo nesta terça-feira

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 17h48 | Atualizado em 4 ago 2026, 17h48
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Dólar (Divulgação/Divulgação)
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Ibovespa tem leve baixa e dólar sobe com expectativas sobre Copom e Selic Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve leve desvalorização de 0,06% nesta terça-feira, 4, recuando para os 177,8 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou com base em fatores externos — como sinais de negociação mais próxima entre Estados Unidos e Irã, temporada de balanços de empresas de inteligência e o relatório JOLTS — e em domésticos, de olho no comunicado do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) após o anúncio da decisão sobre a taxa Selic, que acontece amanhã, 5.

A perspectiva de acordo no Oriente Médio, apesar de otimista para a geopolítica e para os negócios internacionais, derrubou o preço do petróleo e impactou nas ações da Petrobras (PETR4), que fecharam em baixa de 1,24% hoje.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Itaú (ITUB4) liderou as perdas, com baixa de 2,48%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,78% e pelo Banco do Brasil (BBAS3), que caiu 1,32%. O Santander (SANB11), por outro lado, teve valorização de 0,59%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,12 reais. Os investidores projetam corte de 0,25 p.p. na Selic, e quando há expectativas concretas de que a taxa de juros do país vai diminuir, os investimentos em renda fixa passam a oferecer um rendimento menor, explica Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad. “Esse fator reduz o diferencial de juros em relação aos EUA, desestimulando a entrada de capital estrangeiro especulativo e, consequentemente, tornando a moeda americana mais escassa e cara”, afirma.

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