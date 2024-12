Ibovespa sobe mais de 1% depois de anúncio de estímulos na China

O Ibovespa operava em alta de mais de 1%, e o dólar cedia, depois de a imprensa chinesa noticiar nesta segunda-feira, 9, que o país deve intensificar os estímulos fiscais e monetários à economia doméstica. Por volta das 12h, o principal índice acionário da bolsa brasileira subia 1,16%, aos 127.401 pontos, e o dólar caía 0,4%, negociado a 6,048 reais.

A alta na bolsa era impulsionada pelos papeis de exportadoras como a Vale, que subia 4,5%, e a Petrobras, que avançava 1,4%, no rastro das cotações do minério de ferro e do petróleo que também se valorizaram no dia com a expectativas em torno dos estímulos chineses.

No mercado doméstico, os investidores também aguardam para esta semana a última reunião do Banco Central para decidir a taxa Selic, a ser anunciada na próxima quarta-feira, 11. Em meio à aceleração da inflação e a piora das expectativas com a situação fiscal, a expectativa é que o BC acelere o aumento dos juros.

Publicidade