O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, opera em alta nesta quarta-feira, 10, após o feriado estadual em São Paulo. O indicador passou dos 106 mil pontos pela primeira vez, com a chance de votação do texto principal da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados ainda nesta quarta-feira.

Às 11h45, o Ibovespa subia 1,61%, a 106.221 pontos. O volume financeiro era de 6,3 bilhões de reais. O dólar comercial operava em baixa de 1,01%,, vendido a 3,76 reais.

A votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência foi agendada para esta manhã, após a Câmara concluir na madrugada desta quarta-feira a fase de discussão em plenário da reforma. A sessão começou às 11h28, mas o procedimento de votação ainda não foi iniciado.

“O mercado segue confiante na aprovação da reforma da Previdência ainda nesta primeira metade de julho”, afirmou a equipe da corretora Planner, em relatório a clientes.

Investidores também monitoram depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em comitê na Câmara dos Deputados nos EUA, além da divulgação da ata da última decisão de política monetária do banco central norte-americano. Powell afirmou em discurso preparado a deputados que o Federal Reserve continua pronto para “agir conforme apropriado” para sustentar a expansão econômica.

(Com Reuters)