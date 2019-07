O plenário da Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira, 10, o texto da reforma da Previdência. A proposta cria novas regras para que brasileiros possam pedir a aposentadoria. A principal é a fixação de idade mínima: caso a reforma entre em vigor, é preciso ter 62 anos, no caso das mulheres ou 65 anos, se homem, para pedir o benefício.

Por se tratar de uma mudança na Constituição, a proposta precisa ser votada em dois turnos e ter o apoio de três quintos dos deputados (308 votos favoráveis dos 531 parlamentares). Após a votação do primeiro turno, que acontece nesta quarta, são necessários intervalo de cinco sessões para que haja a segunda votação. Caso seja aprovado, o texto segue para o Senado.

Acompanhe ao vivo a votação da reforma da Previdência:

12:10 – “Queríamos uma reforma mais ampla”, diz líder do Novo

Marcel Van Hatten (Novo-RS) afirmou que o Novo vai tentar “até o fim” incluir estados e municípios na reforma da Previdência. O partido apresentou uma emenda aglutinativa como destaque para que as regras de aposentadorias de servidores possam ser estendidas a entes federativos. O partido ainda discute se retira ou não o destaque para adiantar a tramitação.

11:59 – Rodrigo Maia abre procedimento de votação

O presidente da comissão especial abriu o procedimento de votação. Antes de começar a orientação de bancada, ele liberou a palavra para três parlamentares favoráveis e três contrários ao texto, conforme acordo firmando na véspera. “Não é discussão, porque foi encerrada ontem. Mas, daremos mais esse tempo para os partidos contrários se manifestarem”, afirmou. O primeiro a falar é Marcelo Freixo (PSOL-RJ)

11:28 – Sessão é reaberta

A presidência da casa reabriu os trabalhos às 11h28. A primeira deputada a tomar a palavra foi a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que prestou uma homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, que morreu nesta quarta-feira. A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), também prestou homenagens ao jornalista.

11:25 – Marcada para às 9h, votação ainda não começou

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, marcou para às 9h desta quarta a sessão para votar o texto da reforma. A sessão chegou a ser aberta às 9h17, mas foi suspensa, porque no plenário aconteceu uma sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, e foi encerrada por volta das 11h.

11:00 – Bolsa opera em alta e tem novo recorde nominal

Animado com a votação marcada para esta quarta-feira, o mercado financeiro abriu a quarta-feira operando em alta. Por volta das 10h40, o Ibovespa, principal índice da bolsa paulista, registrava alta de 1,35%, com 105.943 pontos, novo recorde intradia do indicador. O dólar comercial operava em queda de 1,06%, vendido a 3,76 reais.

11:00 – Câmara pretende votar destaques ao texto ainda nesta quarta

Após a votação do texto-base da Previdência, se aprovado, a Câmara deve começar a discutir os destaques ao texto. Dentre os destaques a serem analisados estão os que visam incluir estados e municípios na reforma da Previdência, regras mais brandas para policiais e alteração da regra de cálculo de aposentadoria para seguradas mulheres. Até o momento, há 19 destaques de bancada e 66 individuais.

11:00 – Para a aprovação, são necessários 308 votos

A reforma da Previdência tramita como Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Para isso, é necessário que a votação tenha apoio de três quintos dos deputados para que a proposta possa ser aprovada: 308 de 531. Nas contas do governo e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) a proposta te ao menos 350 votos.

11:00 – Oposição tentará obstruir

Na madrugada, o plenário aprovou um requerimento para encerrar as discussões, por 353 votos a 118, prejudicando os requerimentos do chamado ‘kit obstrução’ da oposição para tentar adiar a votação. Na sessão desta quarta-feira, no entanto, as tentativas de obstruir a votação devem continuar. Há 13 requerimentos sobre a mesa de Maia com essa tentativa.

11:00 – Economia da reforma está em 987 bilhões em dez anos

O impacto fiscal da reforma da Previdência está estimado em 987 bilhões em dez anos. O texto-base, elaborado pelo relator Samuel Moreira (PSDB-SP), foi aprovado na comissão especial com a economia de 1,071 trilhão de reais em dez anos. No entanto, os deputados aprovaram um destaque para reincluir a isenção previdenciária a produtores agrícolas voltados a exportação. O impacto da medida tirou 84 bilhões de reais da economia.