Ibovespa fecha em alta e acumula ganho de quase 10% no mês

O principal índice de ações da bolsa paulista, o Ibovespa, fechou em alta nesta quarta-feira, 31, apoiado em Wall Street, após sessão volátil marcada por uma bateria de resultados corporativos e movimentos de realização de lucros, encerrando o mês com ganho de quase 10%.

O Ibovespa recuou 0,62%, encerrando o dia cotado a 87.423,55 pontos. No começo da sessão, o indicador voltou a quase superar os 88 mil pontos, no melhor momento do dia. O volume financeiro do pregão totalizou 18,077 bilhões de reais.

Em outubro, o Ibovespa acumulou ganho de 9,85%, tendo o segundo melhor desempenho mensal do ano – em janeiro, subiu 11,3%.

“A ausência de novidades relevantes sobre os próximos passos do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e alguns balanços corporativos abaixo do esperado abriram espaço para investidores embolsarem lucros após fortes ganhos no mês”, avaliou o analista Vitor Suzaki, da corretora Lerosa Investimentos.

Ele citou, contudo, que as vendas foram compensadas pela melhora do apetite a risco no exterior, particularmente o tom positivo em Wall Street, que teve uma sessão de ganhos após resultados corporativos mais fortes, como os do Facebook

Em Nova York, o S&P 500 fechou com acréscimo de pouco mais de 1%, mas terminou o mês com perda de 6,95%.

No cenário doméstico, balanços trimestrais concentraram as atenções enquanto agentes financeiros seguem na expectativa de novos anúncios sobre a equipe de Bolsonaro, além dos planos para a economia, com destaque para a reforma da Previdência.

Para Chris Gaffney, diretor de mercados globais no norte-americano TIAA Bank, prever o que acontecerá sob o novo governo é um “jogo de tolos”. Ele ponderou, contudo, que se o novo governo tiver êxito na implementação de algumas reformas fiscais planejadas, os investimentos no país podem render generosamente.