O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou com alta de 1,19% nesta terça-feira, 19, com apostas favoráveis para a proposta da reforma da Previdência. Encerrou o dia aos 97.659,16 pontos.

Cotado a 3,72 reais em seu valor de venda, o dólar teve baixa de 0,29%.

Na visão de profissionais do mercado, a demissão do ministro Gustavo Bebianno, embora tenha tido um efeito negativo na agenda do governo, é um caso de encerrado. O analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, relacionou o declínio nos dois pregões anteriores ao mal-estar político com o episódio, mas ressaltou que agora o foco volta todo à reforma e à entrega do texto final ao Congresso — prevista para esta quarta-feira, 20, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

No cenário internacional, os pregões americanos fecharam com ganhos modestos, apoiados em balanços positivos do Walmart, que publicou o resultado das vendas do último trimestre com números acima do esperado, e pelas expectativas para nova rodada de negociações entre Estados Unidos e China.

(Com Reuters)