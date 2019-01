Ibovespa bate novo recorde histórico pelo terceiro dia consecutivo

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, atingiu hoje, 10, novo recorde histórico. É o terceiro consecutivo. Em dia bastante volátil, o índice fechou em alta de 0,21%, em 93.805,93. Em seu melhor momento, atingiu 93.987,17 pontos. O patamar mais baixo foi de 93.049,78.

Segundo o economista André Perfeito, o otimismo com o cenário nacional continua alto, o que a explica as sucessivas altas. “A bolsa continuou subindo e vai continuar ao longo de janeiro. É muito pouco provável que o mercado perca o encanto com o governo Bolsonaro agora.”

Nos últimos dias, o atual governo sinalizou para uma reforma da Previdência mais dura do que a de Temer, o que agrada o mercado.

No exterior, Jerome Powell, presidente do Banco Central norte-americano (Federal Reserve System), disse que a instituição pode ser mais paciente com a política monetária. “Especialmente com a inflação baixa e sob controle, temos a capacidade de ser pacientes e observar pacientemente”. Segundo Perfeito, “isso tem um efeito parecido com taxa de juros, por isso o dólar ganhou força também”.

Influenciado pelo cenário internacional, o mercado de câmbio também viveu uma quinta-feira de intensa volatilidade. Na mínima do dia, o dólar foi vendido por 3,68 reais, mas chegou a bater 3,72 reais na cotação máxima. Ao final, encerrou o pregão em 3,71 reais, uma alta de 0,6% em relação ao dia anterior.