Ibovespa avança aos 134 mil pontos com otimismo renovado

O Ibovespa ganhou fôlego nesta quarta-feira, 2, ao avançar para os 134 mil pontos, impulsionado pela elevação da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Moody’s. Esse desempenho se destaca ainda mais em meio a um cenário global de maior aversão ao risco, decorrente da escalada do conflito no Oriente Médio.

De acordo com Felipe Castro, sócio da Matriz Capital, grande parte desse otimismo está diretamente ligada à melhora no rating do país. “As notas das agências internacionais refletem o nível de segurança de investir em um país ou empresa. Com a concessão do grau de investimento, que o Brasil teve entre 2008 e 2015, o país volta ao grupo dos mercados mais ‘investíveis’, o que aumenta o volume negociado e impulsiona tanto a renda variável quanto a renda fixa”, explica Castro.

Outro fator que colaborou para o bom desempenho da bolsa foi a valorização do petróleo, que beneficiou as ações da Petrobras. No entanto, o dólar continua resistente a uma queda expressiva, mesmo após o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Com o diferencial de juros entre Brasil e EUA, era esperado um recuo mais acentuado no câmbio. No entanto, a aversão ao risco, intensificada pela guerra, tem levado investidores a buscar ativos considerados mais seguros, como o dólar. A moeda americana encerrou o pregão cotada a R$ 5,44.