IBM desenvolve computador do tamanho de grão de sal

A IBM anunciou nesta segunda-feira a criação do menor computador do mundo. O protótipo, ainda em fase de testes, tem o tamanho de um grão de sal e conta com a tecnologia blockchain para monitorar a entrega de produtos e evitar fraudes e falsificações. Essa é a mesma tecnologia utilizada em criptomoedas, como o bitcoin.

Segundo a IBM, 600 bilhões de dólares ao ano (cerca de 1,9 trilhão de reais) são perdidos globalmente por causa de fraudes – até o destino final, o produto passa por diversas mãos e pode sofrer com adulterações. A tecnologia da IBM funcionaria como um selo de garantia da autenticidade do produto e do histórico da transação, podendo ser aplicado no próprio produto.

O microcomputador custará 10 centavos de dólar por unidade (cerca de 32 centavos). Os primeiros modelos do dispositivo podem ser disponibilizados ao longo dos próximos 18 meses.

Ainda de acordo com a empresa, o microcomputador será aplicado diretamente nos produtos que estão na fase de entrega, principalmente os importados. Dessa forma, o consumidor não precisa preocupar-se com o risco de pirataria.