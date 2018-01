Kodak anuncia criação do seu ‘bitcoin’, e ações disparam

A empresa de fotografia Kodak anunciou nesta terça-feira a criação de uma sistema de licenciamento de imagem baseado na tecnologia das criptomoedas, como o bitcoin. A companhia pretende criar também sua própria moeda virtual, chamada de Kodakcoin, que será usada para pagar fotógrafos dentro da plataforma.

Após o anúncio, as ações da empresa mais que dobraram, subindo de 3,10 dólares para 6,80 dólares (10,07 reais a 22,09 reais) na bolsa de Nova York.

A Kodak informa que a tecnologia por detrás das moedas virtuais (blockchain) serve como solução para garantir que a autoria das imagens seja atribuída corretamente na sua plataforma KodakOne, e ajuda no rastreamento das fotos. O sistema foi desenvolvido junto com a empresa Wenn. O blockchain funciona como uma espécie de registro público, compartilhado entre todos os participantes de uma rede.

A empresa fará uma oferta de moedas virtuais para levantar fundos para novo negócio – initial coin offering (ICO), em inglês, no dia 31 de janeiro.

Fundada em 1888, Kodak já chegou a mais de 140.000 funcionários e dominou o mercado de fotografia mundial. Mas, com erros de estratégia como ignorar a fotografia digital por muito tempo, pediu concordata em 2012. A empresa saiu do processo de recuperação em 2013. Após restruturação, a empresa vendeu patentes e se desfez do negócio de câmeras fotográficas.